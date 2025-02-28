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Gündem
AA 28.02.2025 21:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için gayret gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için gayret gösteriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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