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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:39 - Son Güncelleme 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri, terörle mücadele ve sinagoga yapılan saldırıyı görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı Erdoğan-Trump görüşmesinde ülkeler arası 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden ele alındı, bu kapsamda atılacak adımlar belirlendi. İki lider, Suriye'de yaşananlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda işbirliği içinde kalınması için mutabık kaldı. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifi de görüşmede gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD'nin San Diego şehrinde ayin sırasında sinagoga düzenlenen silahlı saldrıyı kınayarak, ABD halkına başsağlığı dileklerinde bulundu. Kaynak: TRT Haber Etiketler: son dakika recep tayyip erdoğan görüşme Donald Trump

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