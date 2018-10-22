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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlişkilerin her alanda normalleştirme kararlılığı teyit etti

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etti.

FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusu da ele alındı.

Münbiç konusu ve İdlib mutabakatı ele alındı

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi. İdlib mutabakatının önemi vurgulandı.

Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasında mutabık kalındı

İki lider, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda da mutabık kaldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rahip brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı, abd başkanı donald trump
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