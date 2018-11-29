Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.00'de ABD Başkanı Donald Trumpla görüşecek

"Arjantin'de daha teferruatlı görüşmemizde fayda var dedik"

Arjantin’e hareketi öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin’de Münbiç meselesini görüşeceklerini açıklamıştı. Erdoğan, “Orada etraflıca, telefonda bunlara şöyle etraflıca girme durumumuz olmadı, dedik ki bunları biz sizlerle Arjantin'de daha teferruatlı görüşmemizde fayda var dedik ve Arjantin'de Sayın Trump'la da bu konuları görüşeceğiz." demişti.

Kaynak: TRT Haber / AA