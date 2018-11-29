Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Münbiç'i görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.

G20 Arjantin dönem başkanlığının temel değerlendirme alanlarının, çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, yıl içerisinde bakanlar düzeyinde 12 toplantı ve çok sayıda teknik düzeyde çalışma yapıldığını söyledi.

"Zirvede serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz"

Erdoğan, Türkiye'nin bu faaliyetlere aktif olarak katıldığını, görüşlerinin G20 ortaklarıyla paylaşıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazı ülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin ana itici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bu konuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Programımız çerçevesindeki resmi toplantıların dışında muhataplarımızla pek çok ikili görüşme de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle küresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız."

Paraguay ve Venezuela ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Paraguay ile iyi siyasi ilişkilerimizi diğer alanlara taşımayı hedefliyoruz.https://t.co/ERdx2aP9Ho pic.twitter.com/wN4EPY527j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Kasım 2018

Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikaları çerçevesinde, son olarak 19 Kasım 2018'de Paraguay'ın başkenti Asuncion'da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16'ya çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay'a yapacağımız ziyaret, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak, siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz."

"Trump'la Münbiç konusunu görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna gerginliği

Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız." şeklinde konuştu.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Merkez bankalarımızın nihai çalışması henüz hazır değil. Çalışma tamamlanınca milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak.https://t.co/ERdx2aP9Ho pic.twitter.com/cHGvqpnOJn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından Buenos Aires’te gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin’e gitti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Buenos Aires'e gitti.

Bu arada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de başka bir uçakla Arjantin'e hareket etti.

Kaynak: AA