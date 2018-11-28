Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvetlerinin Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi.

Operasyon kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 28 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/5NuDkdEouU — TSK (@TSKGnkur) 28 Kasım 2018

Kaynak: TRT Haber