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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvetlerinin Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi.

Operasyon kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.  


 

Kaynak: TRT Haber

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