Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00'de TRT ortak yayınında, gazetecilerin sorularını cevaplayacak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Türkiye seçim virajına girerken meydanlar ısınıyor. Ekonomide ve enerjide son dönemde atılan adımlar ve dev yatırımlar yapılıyor. Dış politikada aktif ve yön verici siyasetin sonuçları alınıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri birer birer açılıyor. Türkiye'nin Yüzyılı için dev adımlar atılıyor. Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir atılıma geçiyor.
Moderatörlüğünü Canan Yener Reçber’in üstlendiği yayında, gündemin sıcak başlıklarını gazeteciler soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevaplayacak.
Cumhurbaşkanı Özel Yayını, bu akşam saat 21.00’de TRT 1, TRT Haber, TRT World, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Arabi, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber’de ortak yayın ile yayınlanacak.25
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan TRT
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