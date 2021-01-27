Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.
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