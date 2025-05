Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kazanan hep birlikte Türkiye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Eli öpülesi tüm annelerimize hürmetlerimizi arz ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu annelerine sabır diliyorum. En güçlü dayanağımız annelerimizin haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz.

Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hedeflerine giden vizyon ve irade sahibi bir iktidarız. Yaşanan onca acının ardından daha aydınlık bir geleceği milletimizin beklediğine inanıyoruz.

İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Hemen hemen her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Yeni küresel düzen halen gizemini koruyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru sürükleniyor. Türkiye bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdiriyle yönetim değişikliğinin isabeti her geçen gün kendini göstermektedir. Milletimizin şu gerçeği gördüğüne inanıyorum. Türkiye'nin kaptan köşkü liyaketli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. Şu an bizleri takip eden vatandaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Dünyanın içinden geçtiği süreç sizleri endişelendirmesin. Yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Türkiye'nin pusulası her zaman aydınlık gelecekleri gösteriyor.

Kadim devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla her dakikası millete hizmetle geçen günlerle inşallah menzile varacağız.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Türkiye'nin gücü ve itibarı giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu gerçeği bir kez daha gördük. Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça ilettik. Kardeşim Şerif ile yaptığımız görüşme oldukça önemliydi. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusunda da dostane uyarımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Biz daima barışım, diplomasinin ve diyaloğun yanındayız. Kazancını başkasının kaybından görünen anlayışı reddediyoruz. Herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabet ortamının olabileceğine inanıyoruz.

İtalya ziyareti

İtalya ile 10 belge imzaladık ve ikili ilişkilerimizi güçlendirme sözü verdik. Ticaret hacimimizi 40 milyar dolara yükseltme kararı aldık.

KKTC ziyareti

Ziyaretimizde inşaatı 3 yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesinin açılışını gururla yaptık. TEKNOFEST 2025'e iştirak ettik. KKTC'ye sarsılmaz desteğimizi teyit ettik. Cumhurbaşkanlığı Binası'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Barış diplomasisinde aranan ülkeyiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile kapsamlı bir görüşme yaptık. Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştük. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları diplomasi ile görüşme çabasını biz de destekliyoruz. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya 2022'de yaklaşmışık ama malesef olmadı. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerin yapılmasında mutabık. Bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahibi olmaktan mutluluk duyacağımızı belirttik. Yeni bir fırsat penceresi açıldı. Umarım bu seferki fırsat heba edilmez.

Enflasyonda düşüş devam ediyor. Dış dengede tablo gayet olumlu. Petrolde düşüş sürüyor. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. Yani 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. İhracat tarafında iyi bir ivme yakaladık. İhracatta son 12 aylık dönemde 265 milyar dolarla rekor kırdık. Fırsatçılık mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz. Türkiye 2024 yılında en fazla turist ağırlayan ilk 4 ülke arasına girdi. 2025'in ilk çeyreğinde 9,5 milyar dolar gelir elde ettik şimdiye kadar. 2025 yıl sonu hedefimiz 65 milyon ziyaretçi. Yılın geri kalanında hedeflerimizin üzerinde performans sergileyerek, rekorlar kırarak tamamlayacağız.

Ancak birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri istedikleri kadar kendi ülkelerini başka yabancılara şikayet edebilir. Ama biz doğru durduğumuz yerde sağlam duruyoruz. Türkiye'yi yeni başarılarla tamamlayacağız.

"Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık"

Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik süreci aştık. Terör örgütü silahları teslim etme kararını açıkladı. Alınan kararı önemli buluyoruz. Terör ve şiddetin tamamen ortadan çıkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açıklacak. Emperyalistlerin planları ölümcül bir darbe alacak. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. MİT ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşananmaması için süreci takip edecek. Biz de gereken takibi an be an yapacak. Açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Daha kapsamlı açıklamaları şahsen ve yetkili arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde açıklayacak. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıfı vatandaşıyız. Hepimiz Türkiye'yiz. Bu kardeşliği devam ettiğirdiğimiz sürece Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir. İlk günden beri bu çalışmalara samimiyetle yaklaşan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere aziz milletime, tüm siyasilere ve basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'ye kabinemize gönderdiği 102 gül buketi için teşekkür ediyorum. Siyaset kurumunun katkısı ve aziz milletimizin hayır duasıyla bu meseleyi artık geride bırakmayı umuyoruz. Örgütün kendini festi ve silah bırakmasıyla artık bir daha ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah terör yüzünden yüreklerin yandığı günlerle bir daha karşılaşmayacağız. 86 milyon hep birlikte aynı ortak hayallere ve değerlere sahip bir şekilde yürüyeceğiz.