Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni ile Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, değerli komutanlarımız, kahraman komandolarımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni vesilesiyle canlı bağlantıyla sizlerin heyecanını, gururunu ve mutluluğunu paylaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Sizlerin şahsında, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan Peygamber Ocağımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Canımızdan aziz bildiğimiz bu vatanın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Yine bu vesileyle Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine kadar İ'la-yi Kelimetullah uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Rabbim, şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, milletimize ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi, Türkiye'yi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini ülke sathında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.

"2094 komando uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum"

18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2094 komando uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın farklı zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Keza sizleri bin bir emekle büyüten, vatan, millet, devlet aşkıyla yetiştiren ailelerinize selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum.

"Çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz"

Kahraman askerlerimiz, bugün sizlere tevcih edilecek bröveler, milletimizin şahsı manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri, havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır.

İki hafta sonra inşallah birliklerinize katılacak, en yalçın tepelerde, en zorlu hava şartlarında, en derin sularda, çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. Ezan dinmesin, rengini şehitlerimizin mübarek kanlarından alan al bayrak inmesin diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz. İnşallah her biriniz disiplininizle, cesaretinizle, yiğitliğinizle ve elbette vicdanınızla, ahlakınızla, merhametimizle göz dolduracaksınız.

"Bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir"

Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti öyle hüdai nabit bir devlet değildir. Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde al kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yaşatan bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet-ebed-müddet ilkesi doğrultusunda, İ'la-yi Kelimetullah yolunda asırlardır mücadele eden, şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuru istikametinde tahkim eden bir milletiz. Kurduğumuz devletlerle, insanlığa kattığımız değerlerle, sancaktarlığını yaptığımız o kutlu dava ile temayüz etmiş, adeta bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız.

Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti, tüm unsurlarıyla, tüm müktesebatıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir.

Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz. Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza, ülkemizin etrafında artık merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni bir iklimin hakim olması gerektiğine inanıyoruz.

"Tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz"

Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun. Suriye de 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun. Rusya-Ukrayna savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyor, tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. İnşallah bunun için çalışmaya, bunun için mücadele etmeye, bunun için sorumluluk almaya devam edeceğiz.

"Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik"

Sevgili Mehmetçiklerimiz, ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz.

Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup, terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda inşallah önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.

"Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz"

Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için de mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz. Gerek ülkemizde gerek sınırlarımızda gerekse yurt dışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlere güveniyorum.

Bu düşüncelerle Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamlayan ve brövelerini kuşanan siz uzman erbaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Her birinize vazifelerinizde üstün başarılar diliyor, Rabbim sizi her türlü beladan, saldırıdan, kötülükten muhafaza buyursun diyorum. Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

Silvan Tüneli Kazı Başlangıç Töreni

Sevgili Diyarbakırlılar, sevgili Batmanlılar, değerli misafirler, kıymetli dostlarım, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni hasebiyle canlı bağlantıyla sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Sözlerimin hemen başında, aramızdan ayrılışının 32. yıl dönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Merhum Özal, ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakmıştır. Rahmetli Özal, devrinin çok ötesinde politikalarla Türkiye'ye yeni bir ufuk çizmekle kalmamış, milli iradenin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Ülkemizin dışa açılma sürecinde ekonomiden hak ve özgürlüklere birçok alanda attığı vizyoner adımlarla Türkiye'nin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi bir siyasetçi olarak ismini milletimizin kalbine yazdırmıştır. Kendisini bir kez daha minnetle, özlemle anıyor; ülkemize, milletimize ve demokrasimize yaptığı hizmetler için Mevla ondan razı olsun diyorum.

"Türkiye su zengini bir ülke değildir"

Aziz kardeşlerim, bugün son derece önemli ve tarihi nitelikte bir projenin ilk adımı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz su; hayatın, üretimin, medeniyetin, enerjinin membaıdır. Su yoksa bereket yoktur, yeşil yoktur, hayat yoktur. Daha önce petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların, önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Ancak son yüzyılda iklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar da giderek artıyor. Dikkat ederseniz kuraklıklara, sellere, orman yangınlarına artık daha sık şahit olmaya başladık. İşte son olarak geçen hafta ülkemizde birçok ilimizi olumsuz etkileyen bir zirai don hadisesi yaşadık. Bilim insanları bizi gelecekte çok daha zor günlerin beklediğini söylüyor. Şu gerçeğin hepimiz gayet farkındayız: Türkiye su zengini bir ülke değildir. Tam aksine, su stresi çeken bir ülkeyiz. Gerekli tedbirleri almaz, şimdiden harekete geçmezsek Allah muhafaza, çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Hükümet olarak su konusuna biz bu zaviyeden bakıyor, politikalarımızı da buna göre belirliyoruz.

"Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık"

Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Su alanında günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10.663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. 1298 adet barajımızda toplam 50 milyar metreküp su depoladık. Böylece depolanan su miktarını 184 milyar metreküpe çıkardık. 1820 sulama tesisini hizmete aldık. Sulamaya açtığımız yaklaşık 24 milyon dekar alan ile sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Sulamaya açılan alanlardan yılda yaklaşık 250 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yerli ve temiz enerji kaynağı olarak 631 hidroelektrik santralini hizmete aldık. Bunlar sayesinde 45 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaate çıkardık. 81 ilimizin tamamının menba kalitesinde suya erişimi için 342 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamladık. Böylelikle 41 milyon vatandaşımıza yıllık 3,4 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik.

"GAP, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir"

Güneydoğu Anadolu Projesi, kısa adıyla GAP, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak. GAP'ta 2002 yılına kadar yaklaşık 200 bin hektar arazi sulanırken, hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde sulanan alan 674 bin hektara yükseldi. GAP Eylem Planı'nda yer alan sulamaların %64'ünü gerçekleştirdik. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı, Kralkızı-Dicle Ana Kanalı, Suruç Tüneli gibi devasa eserleri hamdolsun son 23 yılda hizmete verdik. GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz ise Silvan Projesi'dir. Bu projede Silvan Barajı'ndan alınacak su, Silvan ve Babakaya tünelleriyle 98 kilometre uzunluğundaki Cazibe Ana Kanalı'na aktarılacaktır. İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleriyle toplamda 2,3 milyon dekar alan sulanacaktır. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisi ile birlikte toplam 31 adet eser bulunuyor. Bunlardan Ambar, Kuruçay, Başlar ve Pamukçay barajları tamamlandı. Silvan, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar barajlarında ise çalışmalar devam ediyor. Silvan Projesi'nin bileşenleri bittiğinde bölge, ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova'ya rakip olacaktır. Malumunuz, şu an proje sahasında kuru tarım yapılmakta. Yani ağırlıklı olarak buğday, arpa ve mercimek ekiliyor. Bölgenin sulamaya açılmasıyla hububat, pamuk, mısır, sebze, ayçiçeği gibi yeni mahsullerle ürün yelpazesi genişleyecek. Ayrıca kuru tarıma göre ürün veriminde 2-3 kat artış yaşanacak. Toplam 255 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi ile 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silvan Barajı, ara depolamaları ile sulama tesislerinin hayata geçirilmesi 305 bin kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı yapacaktır.

"Silvan Tüneli, bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir"

Silvan Projesi'nin ana bileşenlerinden Silvan Tüneli'nde kazı çalışmalarına bugün başlıyoruz. 12 milyar lira yatırım bedeli olan Silvan Tüneli, bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir. Silvan Tüneli 11,2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak. 13.200 metre uzunluğundaki tünel, saniyede 212 metreküp suyu sulama sahalarına ve proje kapsamında yer alan diğer barajlara iletecek. Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir. Şunun da bilinmesini isterim: Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kâfidir. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına şikayet eden zavallı bir zihniyet var. Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan özgüven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var. Açgözlülüklerinin esiri olmuş bu muhterisler güruhunu muhatap almamaya sabırla devam ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin refahını artırmaya bakıyoruz. Biz terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmeye bakıyoruz. Biz ülkemize musallat olan 40 yıllık belalardan kurtulmaya bakıyoruz. Biz 85 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini güçlendirmeye bakıyoruz. Biz bölgemizde barışı, istikrarı, huzuru sağlamaya bakıyoruz. Ne kadar çirkinleşseler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar. Ana muhalefet, kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken, biz işte bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi inşallah sürdüreceğiz.

Birazdan "Ya Allah, Bismillah!" diyecek ve tünel delme makinasıyla Silvan Tüneli'nde kazı çalışmalarına başlayacağız. Rabbim projeyi bitirmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Bu düşüncelerle projeye katkı sunan tüm bakanlarımıza, kurumlarımıza, yüklenici firmalara teşekkür ediyor; mühendis ve işçilerimizin eline sağlık diyorum. Bu dev projenin bölgeye, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kalın sağlıcakla.