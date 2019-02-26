Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Erzincan'da 120 bin metrekare araziyi sulamaya açtık"

Biz Erzincan'a sadece gönlümüzü vermedik aynı zamanda Erzincan'ı tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk. Erzincan'da yeni yurtlar açıyoruz. Erzincan Stadyumunun yapımına başladık, 2 yıl içinde tamamlayacağız. Belediyemiz şehrimize bir millet bahçesi ve millet kırahathanesi kazandırdı. Onlar da dolup taşıyor. Sağlıkta toplam 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık. Erzincan'a 10 sağlık merkezi yapmayı planlıyoruz. İmar barışı ile 15 bin Erzincanlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Erzincan'daki demiryollarını yeniledik. Ankara-Erzincan hızlı tren çalışmalarımız sürüyor. Erzincan-Trabzon hattının da proje çalışmaları sürüyor. Havalimanımızın 2003 yılında 8 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl yarım milyonu buldu. Son 17 yılda Erzincan'da 120 bin metrekare araziyi sulamaya açtık. Erzincanlı çiftçilerimize 418 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Erzincanlı iş insanlarımıza 6 katrilyon destek verdik.

"Kimi destekliyorsan sen de onlardansın"

Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok. CHP'nin sözde iyi parti olanların kol kola dolaştıkları ne diyor? "Doğuda biz kazanacağız batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." Bizde Kürdistan diye bir yer yok. Buyursunlar Irak'ın kuzeyine gitsinler. Bu toprakları böldürmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenleri inlerine nasıl gömdüysek yine gömmeye devam ederiz. Sözde iyi parti, kimi destekliyorsan, kimi arkadaş seçmişsen sen de onlardansın. Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıya. Birincisi 15 Temmuz gecesi sokaklarda kurulan Cumhur İttifakdır, diğeri de gizli pazarlıkların gölgesinde kurulan zillet ittifakıdır.

"Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir"

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bölücü terör örgütü güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Bu illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını desteklemiyor mu? Zillet İttifakı'nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı? Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir. Yarın önünüze hesap konduğunda kaçacak yeriniz kalmaz

"DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı"

Bu sabah, DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz, hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabah DHKP-C'nin yedi tane teröristini yakaladık. Hem içeride hem dışarıda bu katillerle ve onların koruyucularıyla mücadele ediyoruz.https://t.co/TQaPehj5C8 pic.twitter.com/7MyP962LAL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Şubat 2019

"Türkiye, 31 Mart gecesi kurulan tüm tezgahları bozacaktır"

Son dönemde sınırlarımıza dayanan teröristler ve ekonomik tetikçiler tarafından dört bir yandan saldırı altındayız. Türkiye 31 Mart gecesi kurulan tüm tezgahları bozacaktır. Milletimiz, ülkemizi sırtından hançerlemek için yanıp tutuşanlara gereken cevabı verecektir.

Kaynak: TRT Haber