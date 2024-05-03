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Gündem
TRT Haber 03.05.2024 18:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararıyla ilgili olarak “Adımın sonuçlarını iş dünyası ile eşgüdümle yürüteceğiz.” dedi. Erdoğan, bu kararın amacının Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şekilde:

Büyük ve güçlü Türkiye davasının ekonomideki bayraktarlığını yapan MÜSİAD 6 Şubat depremlerinden sonra milletimiz için seferber olmuştur. Bu felakette sadece 53 binden fazla insanımızı kaybetmekle kalmadık, 104 milyarı aşan devasa faturayla da karşılaştık. 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

MÜSİAD ailesini 7 Ekim'den beri Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla tebrik ediyorum. Türkiye 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır.

54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik, dünden itibaren de ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Bu adımın sonuçlarını iş dünyamızla istişare içinde yöneteceğiz. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle kavga peşinde değiliz.


Biz coğrafyamızda çatışma kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Aldığımız bu kararla Batının üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz. Hep birlikte barış ve refah içinde yaşamalıyız. Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yol alma durumudur. 40 bini aşan çocuk kadın yaşlı öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz.

Biz doğru yaptığımızın farkındayız. Bugün o insanların yanında yer almazsak yarın bizim başımıza geldiğimizde kim yanımızda yer alacak. Ateşkes ilan edildiğinde yeterli insani yardım girişine müsaade edildiği zaman amaç hasıl olacaktır.

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