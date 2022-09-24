Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.