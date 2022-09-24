Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu inceledi
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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