Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Erkuş'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit Pençe Operasyonları
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