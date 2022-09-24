Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü güvenlik önlemleriyle yeni yasama yılına hazır.

Meclis'te 2023 seçimleri öncesinde yoğun bir mesai olacak. Özellikle grup toplantılarının olduğu günlerde 10 bini aşkın ziyaretçinin giriş yaptığı Meclis'te güvenlik büyük önem taşıyor.

Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda 800 personel görev yapıyor.

Kademeli güvenlik sisteminin uygulandığı Meclis'te, girişlerde kimlik bilgileri sorgulanıyor, tek tek yüz taraması yapılıyor.

Plaka tanıma sistemine kayıtlı olmayan araçlar Meclis'e giriş yapamıyor.

Meclis ve çevresi 1167 kamera ile gece gündüz izleniyor. Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli ekipler anlık görüntüleri 7 gün 24 saat tarıyor.

Sadece yerden değil havadan tehditler için de önlemler alınmış durumda. Meclis çatısında bulunan anti drone sistemi, havadan gelebilecek İHA, SİHA ve drone saldırılarına karşı cihazların sinyalini keserek etkisiz hale getirme özelliğine sahip.

Ziyaretçiler Meclis'e çipli kartlarla giriş yapıyor. Tanımlanmayan bölgeye girildiği zaman kartlar uyarı veriyor. Meclis'te güvenlik en üst düzeyde sağlanırken, koruma-özgürlük dengesine de dikkat ediliyor.

Haber: Nursima Özonur

Kamera: Ümit Gültekin