Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu tüm engellilerimiz ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz bu atamaya dahil edilmişlerdir. Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasındaki gençlerimiz öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi ünvanlara da atanıyor. Böylece toplam 5 bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyorlar.

"Engelli kamu görevlisi sayısı 56 bini aştı"

Bugünkü atama ile birlikte engelli kamu görevlisi sayımız 56 bini aştı. Engelli vatandaşlarımızı sadece kamuya atamakla kalmadık özel durumlarını göz önünde bulundurarak kurum içinde iller arasında kolayca yer değiştirebilmelerini de sağladık. Kamu çalışanları içinde çocukları engelli olanlar varsa onlara çocuk yardımını yüzde 50 artırımlı olarak ödüyoruz.

"Engelli evlatlarımızı 'cennet çocukları' olarak görüyoruz"

Geçmişte ciddi sıkıntı ve şikayet kaynağı olan engelli raporları konusundaki sorunları da çözdük. Kamuya ve özel sektöre ait merkezlerde 23 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Biz engelli evlatlarımızı cennet çocukları olarak görüyoruz.

"143 bin evladımızın devlet korumasında hayata atılmasını sağlıyoruz"

Engellerin evlatlarımızın zihinlerinde veya uzuvlarında değil onları eksik olarak gören kalplerde olduğuna inanıyoruz. Tüm canlılar gibi engelli kardeşlerimizi de yaradılanı severiz yaradandan ötürü inancı ile kucaklıyor onlara hizmet ediyoruz. Diğer yandan, devlet korumasından yararlanan çocuklarımıza en iyi bakımı ailelerinin yapacağına inanıyoruz. Bu anlayışla 122 bin evladımızın bakımı için ailelerine 826 lira maddi destek veriyoruz. Ayrıca bu yıl itibarıyla 6 bin 423 evladımız koruyucu aile yanında bakılıyor. Bunlar için de ayda bin 350 lira destek sağlıyoruz. Kendi ailesi ve koruyucu aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklarımızı çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezi gibi kurumlarımıza alıyoruz. Bu tür kurumlarımızdaki çocuk sayısı 14 bindir. Böylece toplamda 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini eğitim öğretim görmesini ve hayata atılmasını sağlıyoruz.

"Sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir"

İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni projeleri devreye alıyoruz. Kısa süre önce bu noktada önemli bir adım attık ve mobil sosyal birimlerini hayata geçirdik. Artık mobil birimlerimizle çocuklarımızın sorunlarına daha hızlı daha etkin bir şekilde müdahale edebileceğiz. Her ne şekilde olursa olsun bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir. Esasen bizim kültürümüzde devletin babalığına dair de analığına dair de çok güçlü vurgular vardır. Devlet baba gücü ve kudreti ile devlet ana da şefkati ile merhameti ile vatandaşını sarar sarmalar, korur, yaşatır.

"Dezavantajlı kesimlere tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz"

Yetimine, garibine, mağduruna, mazlumuna sahip çıkmayan devlet, bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan, çalışması, üretmesi, refahını yükseltmesi için imkan sağlamayan devlet de bizim nazarımızda devlet değildir. Her vatandaşımıza ama özellikle engelli, yaşlı, çocuk, kadın gibi dezavantajlı kesimlere tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz.

"Tek bir sahipsiz vatandaşımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Engellilerini, öksüzlerini, yetimlerini, kimsesizlerini hoşnut edenlerin aynı zamanda Rabbimizi de hoşnut ettiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz 16 yılda demokraside ve ekonomide attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde bugün ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sosyal hizmetlerine ve sosyal yardım şemsiyesine sahip devletlerinden biri olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aynı çatı altında toplayarak bu çerçevede hizmet birliğini sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"Yüzlerce milyon insan için de bir umut, ışık olmuştur"

Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan içinde bir umut bir ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında inlayan mazlumlar Türkiye'nin dik duruşuna yükselişine bakarak bir diriliş heyecanına kapılmışlardır. Yoksulluk içinde kıvranan garipler ülkemizin geldiği refah seviyesini kendilerine örnek almışlardır. Özgürlük kavgası veren nice toplumlar Türkiye'nin yedi düvele karşı yürüttüğü mücadeleden aldıkları feyz ile cesaretlerini katlamışlardır.

Medeniyetleri ve kültürleri sürekli örselenen nice halklar milletimizin kendi özünü koruyarak küresel düzeyde kendini gösterebilme kabiliyetini görerek rahatlamışlardır. Türkiye'nin dünya 5'ten büyüktür itirazı uluslararası platformlarda oluşan statü karşısında kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Siyasetten ticarete, teknolojiden sanata kadar tüm alanlarda attığımız her yeni adımla kendimizle birlikte dostlarımızın ve kardeşlerimizin de sorumluluğunu üzerimizde taşıdığımıza inanıyoruz. Tabi bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin birinci şartı kim olduğumuzu unutmamak. İkinci şartı da birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Araplarını DEAŞ'a bırakmadığımız gibi, Kürtleri de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz.https://t.co/wLdKLZYyGB pic.twitter.com/eKM8ibDv3t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2018

"Suriye'de mesele özgürlük ve toprak bütünlüğü meselesidir"

Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz.

Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz, elbette onların güvenliği ve huzuru bizim meselemizdir.

Suriye'deki Arapların güvenliği ve huzurunu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Kürtlerin sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız? Oradaki Arap kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için, Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için, yoksa terör örgütlerinin değil.

Kaynak: TRT Haber