Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda konuştu.

Bizim siyaset anlayışımızda ayrımcılık yoktur. Devletimizin nazarında insanımızın tamamı eşit derecede hizmete ve hürmete layıktır. Her biri birinci sınıf vatandaşımızdır. Bize oy versin veya vermesin ayrımcılık izine restlayamazsınız. Ülkemize çağ atlattık.

Elini vicdanına koyan herkes, Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği mesafeyi çok iyi görüyor, takdir ediyor. Başörtülü kızlarımızın en temel hakkı olan eğitim hakları saçma sağan gerekçelerle ellerinden alınmıştı. Kürt kardeşlerimiz bir tarafta terör örgütünün bir tarafta faşist bir cenderede sıkışıp kalmıştı. Girişimcilerimiz dışlanıyordu. Pek çok alanda insanımızı tek tipleştirmeye çalışan bir anlayış hakimdi.

Yerlerde sürülen bir Türkiye tablosuyla karşılaştık. Milletimizin desteği ve gayretiyle hayal dahi edilemeyen nice reformu hayata geçirdik. Tüm bunları da elitlerin, faşist, baskıcı, yasakçı tavrına rağmen başardık. Anayasa Mahkemesinin kapısında nöbet tutanlara rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk. Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi büyüttük. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı. https://t.co/i40tyS2Vhh pic.twitter.com/9Y3Z6WFcHG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2022

Dünya ve onunla birlikte Türkiye değiştikçe beklentileri de farklı hale gelmektedir. Sürekli yeni projelerin peşinde koşuyorsak hak ve özgürlükler konusunda da çıtayı yükseğe taşıyoruz. Türkiye'de vatandaşa hizmet konusunda bakanlıkları ve belediyeleri konusunda kimse elimize su dökemez. Milletimizin talep ettiği yeni reformları hayata geçirme konusunda da kimse bizle yarışamaz.

Muhalefete sorunun değil çözümün parçası olun diye çağrı yaptık yine yapıyoruz.Amacınız şov değilse, gerçekten dürüstseniz kanun teklifleri ile oyalanmak yerine anayasa değişikliği ile kalıcı olarak çözelim. Olmadık bahane ve şartlar sunarak ipe un sermekten vazgeçin. Güçlü aile güçlü millet demektedir. Türkiye genelinde LGBT diyorlar, güçlü bir aile de LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyorlar görüyorsunuz. Biz de o yok. Milli iradenin temsilcileri sıfatıyla sapkın, sapık düşüncelerden koruyalım.

Türkiye artık en sancılı konuları bile tartışacak, konuşacak iklime kavuşmuştur. Türkiye'de birlik, beraberlik, kardeşlik zemini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Kapısını çalmadığımız, göçnlüne girmediğimiz her insanımızın vebalini bilerek çalışacağız.Milletimizin bölünmesine, kutuplaştırılmasına, birbirine düşürülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

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