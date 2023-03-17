Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya’nın, sergilediği tutumla İsveç’ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokolü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.