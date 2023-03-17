Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na yönelik çalışmalar ile BM’de ülkemizin öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık” girişimi ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na yönelik çalışmalar ile BM’de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık” girişimi değerlendirildi.
Etiketler: Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Son Dakika
Son Haberler
- 21:19
- 21:17
- 21:16
- 21:22
- 21:14
Sıradaki Haber
Bakan Akar: PKK destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz