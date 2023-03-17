Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar: PKK destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" dedi.
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Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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