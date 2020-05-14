Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.