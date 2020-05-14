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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 22:47
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