Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
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