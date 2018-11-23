Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
İki liderin baş başa görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüştü. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
İki liderin baş başa görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.
Kaynak: AA