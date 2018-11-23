Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bilim yuvalarından büyük ölçüde silindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi açılışı ile Ziraat Bankası Kütüphanesi temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Geleceğe dair beklentileri olan bir ülkeyiz"

Biz kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensuplarıyız. İslam medeniyetinin alamet-i farikası nedir diye sorulursa ilk dile getirilecek özelliklerden birisi kitap ve kütüphane olacaktır. Biz geleceğe dair beklentileri olan bir ülkeyiz. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girme hedefimiz var.

"Terör örgütleri bilim yuvalarından büyük ölçüde silindi"

Türkiye gibi kadim bir devletin ilmi çalışmalarda üst sırada bulunması şarttır. En büyük görev üniversitelere düşüyor. Ülkemiz son 16 yılda üniversitelerin özgürleşmesi konusunda başarılı bir imtihan vermiştir. Üniversitelerimiz kendilerini uzun yıllar esir eden statükocu anlayıştan uzaklaşmışlardır. Üniversitelerimizin kapıları artık millete açılmıştır. Terör örgütleri de bilim yuvalarından büyük ölçüde silinmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Üniversitelerimizin kapıları artık millete açılmıştır. Terör örgütleri de bilim yuvalarından büyük ölçüde silinmiştir.https://t.co/biknHtCTXw pic.twitter.com/AvUqkrRKHT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Kasım 2018

"Vakit öldürülen değil, değerlendirilen yerler"

Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirmeye başladığımız millet kıraathanelerinin vakit öldürülen değil, değerlendirilen yerler olarak yepyeni bir vizyonu ortaya koyacağına inanıyorum. Fakat millet kütüphanelerinin bile ne olduğunu anlamayanlar var onu da söyleyeyim. Orada tuğla mı dizeceğiz diyenler var. Kıraathanenin manası ne anlamıyor. Fakat uygulama başladı. Şimdi her açılışı yaptığımızda orada üniversiteli öğrencilerimizi kitaplarının başında gördüğümüzde gurur duyuyorum. Bu şimdi yaygınlaşarak devam edecek.

"Herkes burs istiyor, niye kredi istemiyorsun?

Öğrencilerin bir sıkıntısı var. Herkes burs istiyor. Niye kredi istemiyorsun? Ödemede faiz de yok. Kredilerin ödemeleri kesinlikle iş sahibi olmadan yapılmıyor.

Kaynak: TRT Haber