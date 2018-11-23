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BDDK seyahat harcamalarında taksit sayısını 9'a çıkarmayı planlıyor

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yurt içinde hava yolları, seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sınırını 6 aydan 9 aya çıkarmayı planlıyor.

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BDDK seyahat harcamalarında taksit sayısını 9a çıkarmayı planlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı"nı internet sitesinde yayımladı.

Buna göre Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirildi.

Elektronik eşya alımlarında kredi kartı ile taksit sınırı 3 ay olarak korundu. Bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit sınırında 6 ay olarak devam edilmesi öngörüldü.

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor.

Taslağa göre sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde taksit sınırı 9 ay olarak korundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: taksit, bddk
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