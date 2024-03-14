Cumhurbaşkanı Erdoğan: Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı, gönlünüzü kapatın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ağrı'yla bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır"

Yüreği de sevdası da davası da Ağrı Dağı'ndan yüce insanların memleketi Ağrı'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bin yıllık vatanımız Ağrı, asırlarca irfanımıza, kültürümüze, medeniyetimize, değerlerimize dağı gibi bir yüce gönüllülükle sahip çıktı. Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan serhat şehrimiz Ağrı, cesaretiyle, yiğitliğiyle, fedakarlığıyla hep örnek oldu. Bu şehrin insanları çalışkanlıklarıyla, sabırlarıyla, duruşlarıyla, farklarını gösteren birer metanet abidesidir.

Gezişine kurban olduğum Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum. Ağrı'yla bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik"

Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşizmine karşı karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayat geçirmekle kalmadık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Sordum, ne kadar? Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım.

"Artık yepyeni bir Türkiye var"

Her safhasını milletimizle birlikte verdiğimiz bu mücadelenin en yakın şahitlerinden biri Ağrı'dır. Şimdi yine birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye Var.

Dün Ağrı Ankara'ya çok uzaktı, İstanbul'a çok uzaktı, Antalya'ya çok uzaktı, dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için gelişen iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerine sunmamız sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede.

"Kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kurtarmanın peşindeler"

Terör örgütünün bu ülkeyle ve insanıyla ilgili herhangi bir derdinin olmadığı ortaya çıktı. Sırtını örgüte dayayan, siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kurtarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı CHP'nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek.

"Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında"

Yıllardır Meclis'te oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak? Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey, İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağababalarından aldığı emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Hiç bunların iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi hatırınızı sormak için Ağrı'ya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na, Tendürek Dağı'na, Aladağlar'a, teröristlere selam vermek dışlında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü?

"İşte sizin emrinizdeyiz"

Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı, gönlünüzü kapatın. Biz kalbimizle, yüreğimizle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, hedeflerimizle, programlarımızla işte sizin huzurunuzda, işte sizin emrinizdeyiz. Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok, önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

"Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil, vazife olarak gördük"

Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik biz, darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik. Hükümette olduğumuz 21 yılı aşkın süre boyunca bu ülkenin her eksiği gibi sizlerin hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerinizi karşılamak için gece gündüz çalıştık.

Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil, vazife olarak gördük, asla yeter demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'yla hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Biz milletimize Türkiye Yüzyılı şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle diğer tüm unsurlarıyla hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz.

"Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur"

Peki onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz. İşte bunun için biz hep yaptığımız eserleri, getirdiğimiz hizmetleri sayıp döküyor, onunla da kalmıyor, bundan sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz.

Sadece son dönemde Ağrı Belediyesinde yaptıklarımızı şöyle alt alta sıralasak, aradaki farkı çok rahat görmek mümkündür. Hizmet, ulaşım ve iş makinalarından oluşan zengin araç filosuyla, yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehrin güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı önemli mesafe kaydetti. Türkiye'nin de Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur.

"31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız"

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayındayız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. Bunun için hep beraber çok çalışacağız. Biz Ağrı'ya güveniyoruz. Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz.

"84 milyar liralık yatırım yaptık"

Sizden 31 Mart seçimleri için destek isterken, bunu kuru bir laf kalabalığına dayanarak yapmıyoruz. Bu talebimizi Ağrı'ya 21 yılda yaptığımız 84 milyar liralık yatırımdan aldığımız güçle, heyecanla, kararlılıkla ifade ediyoruz. Demek ki 84 milyar liralık yatırım yaptık. Peki neler yaptık?

Eğitimde 5 bin 32 adet yeni derslik inşa ettik. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize Tıp Fakültesi binası yapıyoruz. Gençlik ve sporda Ağrı'ya 5 bin 529 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. Gençlik merkezleri ve çeşitli branşlarda 43 spor tesisi inşa ettik. Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun yapımına devam ediyoruz. Doğubayazıt Kültür Merkezi'nin, Doğubayazıt Şafi Camii'nin, Ahmedi Hani Türbesi'nin ve İshakpaşa Sarayı'nı restore ederek hizmete açtık.

Ayrıca Ağrı'ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık. Sosyal yardımlarda Ağrılı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 11,5 milyar lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta 400 yataklı merkez ve 150 yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere toplamda 1125 yataklı 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizi 200 yataklı bir ek binayla büyüteceğiz.

"4240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik"

Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 4240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 386 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde toplam 6 bin 181 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ağrı'daki 5 millet bahçemizden 4'ünü bitirdik. Murat Nehri Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz.

Ulaşımda 16 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 405 kilometreye çıkardık. Ağrı şehir geçişi ve bağlantı yollarını, Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt-Gürbulak Sınır Kapısı Yolu'nu, Doğubayazıt-Çaldıran Yolu'nu, Ağrı-Habur-Tutak-Patnos Yolu'nu, Erciş-Patnos Yolu'nu ve Doğubayazıt-Iğdır Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Tutak Viyadüğünü ve Küpkıran Köprüsü'nü inşa ettik. Kağızman-Tuzluca-Cumaçağ-Ağrı Yolu'nu, Iğdır-Doğubayazıt Yolu'nu ve Habur Çevreyolu'nu bu sene bitiriyoruz.

Havalimanına terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2003 yılında 8 bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 316 bin oldu. Nereden nereye…

"Ağrılı çiftçilerimize 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik"

Tarım ve ormanda Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı başta olmak üzere 2 baraj, 1 sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı Barajı'yla Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Ayrıca yine Yazıcı Barajı'yla Ağrı Ovası'nda yaklaşık 250 bin dekar zirai arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. Yukarıçay ve Derecek barajları ile Yeşilhisar Gölet'inin yapımına devam ediyoruz. İnşası süren sulama tesisleri tamamlandığında Ağrı'da 150bin dekar arazi daha sulamaya açıyoruz.

Ağrılı çiftçilerimize 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Ağrı'ya 314 ahırı ve 3 et entegre tesisini içeren bir proje kazandırıyoruz. İstihdamı desteklemek için Ağrı'daki işverenlere 640 milyon lira prim teşviki verdik. Ağrı'ya kurduğumuz tekstil kent sayesinde çok sayıda kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmaktır.

Enerjide merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Eleştirt, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'a doğalgaz arzını sağladık. Görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize kazandırdığımız yatırımlar anlatmakla bitmiyor.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum"

İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Bu sabah Konya'da düşen askeri eğitim uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada, bir iş makinesi operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun inşallah.