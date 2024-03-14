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Gündem
TRT Haber 14.03.2024 13:16

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personel ise şehit oldu.

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da NF-5 tipi uçak saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot hastaneye sevk edildi.

Pist onarımı yapan personel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

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