Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Törenine katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle sahip çıkıyoruz"

Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 98 yıl önce her türlü yokluk, imkansızlığa rağmen şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla kazanan bu zaferlere sahip çıkıyoruz.

Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz bir mühürdür.

"Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır"

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

[Fotoğraf: AA]

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünü savunma sanayiimizin geldiği seviyeyi gösteren böyle bir programla kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Zaferler, bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Bize çok daha ileri eserler yakışır. Bunları da yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan ülkelerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

"Son 5 senede 350 civarında yeni proje başlattık"

Sakarya’daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 dışa bağımlı hale getirenlerdir. Son 18 senede felç olmuş savunma sanayiimizi yeniden ayağa kaldırdık. 2002 yılında 62 savunma projesini üretirken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Sadece son 5 senede 350 civarında yeni proje başlattık.

Harekatlarımızla güney sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu boşa çıkardık. Irak'ta ve Suriye'de de bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Teröristleri inlerinde buluyor, imha ediyoruz.

"Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız"

Savunma sanayii alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında üretilmesine asla razı değiliz. Elimizdeki sınırlı kaynağı, savunma sanayiimizi güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Ülkemizi savunma sanayiinde devler ligine taşıyacağınıza inanıyorum.

Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin, ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.https://t.co/jAK76CZyr1 pic.twitter.com/lwcj0MXvsl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2020

"Mikro uydu fırlatma projesinin testlerini başarıyla gerçekleştirdik"

Mikro uydu fırlatma projesinin testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mikro uydu fırlatma projesinin testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atmış oldu.https://t.co/jAK76CZyr1 pic.twitter.com/lufmUtdB3J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2020

ATMACA Gemisavar Füzesi, ülkemizi gemisavar üretebilen 5 ülke arasında dahil etmiştir. Mikro Uydu Fırlatma Preojesi, merkezin yürüttüğü kritik çalışmalar arasında yer alıyor.

Füze güdümlü mühimmat sistemlerinde ihtiyaç duyulan küresel konumlama aracı ilk kez milli imkanlarla üretildi.