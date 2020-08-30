Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk ile Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Perizade Şahin, kardeşleri, yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Evlilik hazırlığı yaptığı ve 15 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen şehidin tabutunun üzerine nişanlandığında giydiği gömlek ile kravatı konuldu.

Aile kabristanlığında defnedildi

Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Şehit Arslantürk'ün cenazesi, Altınordu ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesine ait morgdan alınarak, cenaze nakil aracıyla Perşembe ilçesi Kacalı mahallesindeki baba evine getirildi.

Evin önünde helallik alınmasından ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Perşembe ilçe meydanına götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Saygı duruşu ile başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Arslantürk'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.