29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece Baykar ekibi çalıştı. Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testi başarıyla gerçekleşti.

Müjdeyi Baykar Savunma, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için paylaşılan videoya "Milletimizin nice zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz" notu düşüldü.

AKINCI TİHA, 24 saat havada kalma özelliğine sahip. 40 bin feet irtifaya kadar çıkabiliyor. Yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Kalkış ağırlığı ise 5,5 ton.

Milli mühimmatlarla görev icra edebilecek AKINCI TİHA'nın 20 metre kanat açıklığı bulunuyor. Çalışmaları hızla süren Bayraktar AKINCI TİHA'nın yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.