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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Es Serrac'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la Dolmabahçe Çalışma Ofisinde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Serrac'ı kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.
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