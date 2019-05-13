Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde 27. Dönem Milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar yemeğinde konuştu.

"AK Parti'yi yeni vizyonlarla ve yeni isimlerle zenginleştireceğiz"

Bundan sonraki başarılarımız da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Hiçbir kardeşimizi kırmadan, vefasızlık etmeden yeni döneme hazırlanacağız. AK Parti'yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz.

"Başarılarımızı birlik, beraberlik ve kardeşlikle güçlendireceğiz"

AK Parti, bir kadro partisi olarak kurulmuş bugüne kadar kazandığı başarılara da hep istişareyle, ekip çalışmasıyla, dayanışmayla ulaşmıştır. Bundan sonraki başarılarımızın yolu da işte bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor.

"İstanbul seçimlerinde çok ciddi yolsuzluklar ve yanlışlıklar tespit edildi"

Önümüzdeki en önemli iş İstanbul Büyükşekir Belediye seçimlerinin yenilenmesidir. Seçimin niçin yenilendiğini milletimize çok iyi anlatmalıyız. İstanbul seçimlerinde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı, çok ciddi yanlışlıklar tespit edildi. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerindeki usulsüzlükleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usülsüzlükleri gözeterek, her ikisininin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.

[İstanbul seçimleri] Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nin kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul usulsüzlükleri gözeterek, her ikisininin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.https://t.co/F7QjJFJaZv pic.twitter.com/Lj91x8poSS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mayıs 2019

"Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz"

Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Bunların hiçbirini de gözden kaçırıyor değiliz. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

"İstanbul seçimlerinde hakikatler ortaya çıkmıştır"

26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde sonucu etkiliyor. 26 ilçede belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında netice tersine çevrilebiliyor. İstanbul seçimlerinde hakikatler ortaya çıkmıştır. Yeter ki bunu milletimize anlatabilelim.

"Kimsenin hırsı uğruna bu davayı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz"

AK Parti kendi heveslerinin aracı olarak görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını hayata geçirmek isteyenlere, kimsenin hırsı uğruna bu büyük davayı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz.https://t.co/F7QjJFJaZv pic.twitter.com/PF0EiFf06t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mayıs 2019

"Siyaset insan kazanma sanatıdır"

Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı hiçbir kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da.

"Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti"

Belçika'da bir seçimin iptali yapılıyor. Niçin Belçika ile kimse ilgilenmiyor. Ne ülkemden ne Avrupa'dan ama İstanbul ile hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit oyları çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar var diğer tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belçika'da yine aynı şekilde bir seçimin iptali yapılıyor. Niçin acaba Belçika'yla kimse ilgilenmiyor. Ne ülkemden, ne Avrupa'dan. Ama İstanbul'la hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan, AK Parti.https://t.co/F7QjJFJaZv pic.twitter.com/vT6hePsTwZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mayıs 2019

"Seçime kadar çok çalışacağız, çok koşturacağız"

Seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Bayram tatiliyle birlikte İstanbul'da yoğunlaşacaksınız. Siyasette kazanmak da kaybetmek de var. Kazanırsak İstanbul'a ve en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız.

Kaynak: TRT Haber, AA