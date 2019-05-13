CHP, "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı" gerekçesiyle İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi nedeniyle, İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurmuştu. İyi Parti de aynı talepte bulunmuştu.

YSK, bugünkü gündem toplantısında tüm başvuruları ele aldı.

Kurul, CHP ve İyi Parti'nin sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlükler nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali ile 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemlerini reddetti.

İyi Parti'nin Bursa Mustafakemalpaşa başvurusuna ret

Öte yandan YSK, İyi Parti'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Kaynak: AA