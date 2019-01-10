Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rahmetli Menderes diğer birçok alanda olduğu gibi müzikte de yasakları kaldırarak milletin adamı olduğunu göstermiştir.

Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olduysa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur.

Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri, kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmeleridir. Kültür ve sanata önem veren devletler tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak da kaydediliyorlar. İnsanların manevi doyumunu ihmal etmiş, sadece maddi varlıklarla hüküm sürmüş toplumlar var olamamışlardır.

Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir.Hangi akıma mensup bulunursa bulunsun coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren sanat eserleri, yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır.

Kaynak: TRT Haber