Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' çerçevesinde, Ankara Üniversitesinin düzenlediği programa katıldı.
Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak'ta yapılacağını bildirerek, 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini söyledi.
Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştüklerini belirten, Pakdemirli şöyle devam etti:
"Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek."
Bakan Pakdemirli, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların küpe bedelinin artık bakanlık tarafından karşılayacağını bildirdi.
Kaynak: AA