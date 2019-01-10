Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' çerçevesinde, Ankara Üniversitesinin düzenlediği programa katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak'ta yapılacağını bildirerek, 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştüklerini belirten, Pakdemirli şöyle devam etti:

"Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek."

Bakan Pakdemirli, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların küpe bedelinin artık bakanlık tarafından karşılayacağını bildirdi.

Kaynak: AA