Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, koronavirüs salgını ve Türkiye'de bulunan Rusların tahliyesi konusunu ele aldı.

Putin, koronavirüs konusunda durumun Rusya'da karışık olduğunu ancak dünyada daha da karışık olduğunu ifade etti.

İki lider ayrıca, Suriye konusunda da görüş alışverişinde bulundu ve özellikle İdlib bölgesinin istikrara kavuşturulması ve mutabık kalınan anlaşmaların hayata geçirilmesini ele aldı. Liderler, değişik düzeylerde işbirliği ve koordinasyonun devam etmesi konusunda mutabık kaldı.