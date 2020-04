Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında TSK'ya ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gönderildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez, Twitter'dan, Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin mesajını paylaşarak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketleyerek, Türkiye'ye teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İspanyol mevkidaşı Laya'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar bugünler içindir. Müttefikimiz İspanya'ya selamlar." ifadelerini kullandı.

Dostlar bugünler içindir!



What are friends for?



¡Para eso estamos los amigos @AranchaGlezLaya! Saludos a nuestra aliada #España. #BirlikteYeneceğiz#EsteVirusloParamosUnidos https://t.co/pPoXpto1Fv pic.twitter.com/fCq9HE1uMf