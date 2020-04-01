Bakan Çavuşoğlu'ndan İspanyol mevkidaşına: Dostlar bugünler içindir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'ya, "Dostlar bugünler içindir" mesajını gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında TSK'ya ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gönderildi.
İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez, Twitter'dan, Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin mesajını paylaşarak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketleyerek, Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İspanyol mevkidaşı Laya'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar bugünler içindir. Müttefikimiz İspanya'ya selamlar." ifadelerini kullandı.
Dostlar bugünler içindir!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 1, 2020
What are friends for?
¡Para eso estamos los amigos @AranchaGlezLaya! Saludos a nuestra aliada #España. #BirlikteYeneceğiz#EsteVirusloParamosUnidos https://t.co/pPoXpto1Fv pic.twitter.com/fCq9HE1uMf
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