Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Son 24 saatte vefat sayısı 63 oldu"

Dünya koronavirüse karşı şu anda ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla önledik. Mücadele temelde yayılmayı önleme mücadelesidir. Tehdit herkes için ortak. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır.

Virüsün bütün gücünün ne olduğunu size söyleyeyim. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım.

Son 24 saatte test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148, vefat sayısı 63, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 333 oldu. Koronavirüs tespiti için test merkez sayısı 89'a çıkarılacak.

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.396. Bugünkü vaka sayısı 2.148. 63 vatandaşımız hayatını kaybetti. 333 hastamız iyileşti.https://t.co/8XTQCObNMc pic.twitter.com/mKt07xvXc0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2020

"İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852"

Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.

Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Koca: Bütün illerimizde vaka görüldü. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 117.https://t.co/8XTQCObNMc pic.twitter.com/QJ94Z5YLhP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2020

Onu İzmir izliyor, onu Ankara izliyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Burada da ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.

"601 sağlk çalışanı virüsten etkilendi"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti.

601 sağlk çalışanı virüsten etkilendi. Özverili bir şekilde çalışıyoruz, onları korumak için her tedbiri alıyoruz.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Koca: 601 sağlık çalışanı virüsten etkilendi. Özverili bir şekilde çalışıyoruz. Onları korumak için her tedbiri alıyoruz.https://t.co/8XTQCObNMc pic.twitter.com/S6zW8BAXSM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2020

Seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın daha da yoğunlaştırarak sürdüreceklerini biliyoruz.

Bilim Kurulu'nun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti, bu bütün Türkiye'de uygulandı. Önümüzdeki günlerde bu daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak.