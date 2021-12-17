Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf.: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Afrika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Afrika İlişkileri
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