Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Sizlerin aracılığı ile Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilerime sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Şair ne güzel anlatmış Rize'mizi; Cennetten bir bahçeyi yüklemişler bahçeye, getirip kondurmuşlar buraya Rize diye. Oy deniz Karadeniz, ay doğar yaylalara, Rize şahidim olsun düştüğüm sevdalara. Sevdasına düştüğüm güzelliğine vurulduğum Rize'yi siz değerli insanlarını saygıyla selamlıyorum.

Bugün bir kez daha sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bir kez daha Rizeli kardeşlerimle kucaklaşmanın sevincini yaşıyorum. Beraberce 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarıları ile beraberce tanıştırdık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine kurulan prangalaı beraber parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içinden beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraberce püsküttük. Her karışında şehit yatan aziz vatanı beraber savunduk, beraber yücelttik. Rize-Artvin Havalimanı Rize'ye ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bu hizmet olacak. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul, Antalya, Diyarbakır'a değil Avrupa'dan Asya'ya tüm dünyaya bağladık. Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik.

"Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle destan yazacağız"

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal, sen ne yaptın bir söyle, senin referansın var mı? Özetin özeti eserlerimiz bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın birer örneği, bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin işaretidir. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı, bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rize'mize böyle bir duruş yakışır. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

Siz bize güvendiniz, itimat ettiniz, inandınız biz de sizin için aşkla çalıştık. Bize yüklediğiniz emaneti yere düşürmeden, leke sürdürmeden size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sevginize, sizlerin şu karşılıksız muhabbetinize mazhar olabilmek adına gecemizi gündümzümüze kattık. 40 yıl... dilekolay, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Yalana bulaşmadık. Milletimize yapmayacağımız bir şeyi söylemedik. Dürüst olduk Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık.

"Sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar"

Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzı endam ettiğini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 14-15 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağa sola makam dağıtmaktan bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Bay bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladım dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir sürede gelmeyeceğini anlattı. Mahalli idareler seçiminde bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır, sonra çıkıp biz onu ilgi çekmek için söylemiştik dediler.

"Yaş çay alım fiyatını 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz"

100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz? Onun için 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi veriyor muyuz? Bunların her işi yalan dolan, palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri, terör örgütlerinin parlamentodaki temsilcisi neler söylüyor neler. Koalisyon ortakları Rize'de toplaşmışlar çay konusunda yine atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşehrilerim adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına pirim vermez. Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.

Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Tabi biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Bunun yanında turizmi de destekleyerek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik. Şimdi çıkmış Giresun ile ilgili fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz diyor. Bugüne kadar neredeydin? Hep yalan, şimdi gidiyorum Trabzon'a orada da her şeyi anlatacağız. Rize'nin sadece bir mevsim değil dört mevsim 365 gün boyunca kazanması düzenli akarının olması için gayret gösterdik. İşçi kardeşlerime sesleniyorum, kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyen masadan Rizeli hemşehrilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeterki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır.

Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum; Yalanı boyamayla doğru mu edeceksun, akıp giden yılana kardeş mi diyeceksun evet aklına gelirde buraya düşerse bay bay Kemal'e bunları muhakkak sorun. PKK elebaşılarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kandil'deki PKK elebaşıları teröristler ne diyorlar? Biz ne AK Parti'yi ne MHP'yi desteklemeyiz, biz 6'lı masayı destekleyeceğiz. Şimdi bu teröristlerden bu Kandil'deki terör örgütünün başlarından bu millete, bu memlekete fayda gelir mi? Öyleyse biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadıklarını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. Meclis'teki bir saatlik görüşmede bunlara ne vaat ettiğini, kapalı kapılar ardında nelerin sözünü verdiğini sorun.

Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanır. Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İyi Parti onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok Deva'sı, Gelecek'i hepsi... HDP bunların hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok. MHP'nin böyle bir sorunu yok. Şu anda Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz. Şimdi geliyorum başka yere, ülkemizin savunma sanayii projelerinden niçin rahatsızlık duyuyorlar.

Ayrıntılar gelecek...