OGM'nin yangınlara karşı dev hava filosu hizmete girdi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine dahil edilen yeni yangın söndürme uçağı ve helikopteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Ankara'da teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.

Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen T70 genel maksat helikopterine 'Nefes' ismini verdi. pic.twitter.com/LC0IaGKh1O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2023

Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.

OGM çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a, Bakan Kirişci, Türkiye'deki her bir şehre özgü ağaçların anlatıldığı "Şehrin En Köklüsü" kitabını takdim etti.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları da katıldı.

Üç yıl içinde ise geriye kalan 16 uçağın da filoya kazandırılması planlanıyor

Öte yandan OGM'den yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi;

TUSAŞ tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi bu törenle teslim alınıyor. Üçüncü T70 helikopteri ise yıl sonuna kadar teslim alınmış olacak. Bugünkü törenle 3 ton su atma kapasiteli 4 adet Air Tractor model uçak da envantere girecek. Böylelikle siparişi verilen 20 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağının ilk dördü teslim alınarak envantere dahil edilmiş olacak. Üç yıl içinde ise geriye kalan 16 uçağın da filoya kazandırılması planlanıyor.

Bugünkü törenle ayrıca, yangın yönetiminde önemli bir unsur olarak devreye sokulan 1 adet insanlı keşif uçağı da teslim alınacak. Bu uçak tipi, dünyada ülkemiz ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılmaktadır.

Bu yıl ilk defa yangın sezonunda kullanılacak söz konusu keşif uçağı, yangın tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri yerine getirebiliyor. Keşif uçağının bunun yanında, yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemleri özelliği de bulunuyor.

Hâlihazırda Orman Genel Müdürlüğü filosuna ait 22 uçak ve 9 helikopterden oluşan 31 hava aracının toplam bedeli ise 286 milyon dolara ulaştı.

Yangınla mücadelede dev filo

Alınan yeni araçlar ile orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava filosu oluşturulmuş oldu.

Bu yıl 75 helikopter, 21 uçak, 8 İHA olmak üzere toplam 104 hava aracıyla orman yangınlarına karşı etkin müdahale edilecek.

Orman yangınlarına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü hava güçlerinin 2000’li yılların başında 85 ton olan toplam su atma kapasitesi, bu yıl itibarıyla toplam 431 tona ulaştı.

Önümüzdeki 5 yıl içinde, yangın söndürme filosu, ağırlıklı olarak yerli ve milli kaynaklardan temin edilecek 41 adet hava aracı ile daha da güçlendirilecek.

Yerli ve milli Atak-2 helikopterinden dönüştürülerek üretilecek olan ve 4 ton su atma kapasitesine sahip 10 adet helikopter için de TUSAŞ ile 208 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Son 21 yılda kara gücü 4 kat artırıldı

Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 1.546 arazöz, 2 bin 456 ilk müdahale aracı ve diğer iş makineleriyle toplam 4 bin 981 kara aracı sahada olacak. Bu sayı 2002 yılında 1.107 iken 21 yılda 4 kat artırılmış oldu.

Orman yangınlarıyla mücadelede 25 bin orman personeli ve 462 kişilik Orman Arama Kurtarma Timi de (ORKUT), kara gücünün asli aktörleri olarak görev yapacak.