Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de 33 eserin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin egemelik haklarını Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de sonuna kadar koruyacaklarını belirten Erdoğan, "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Rize'ye elimiz boş gelmedik, toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini yapıyoruz.

Son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Rize'ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık.

Rize'deki 'Çay Çarşısı'nı önümüzdeki yılın eylül ayında faaliyete geçireceğiz. Toplam 28 sağlık tesisi inşa ettik.

Tarihi köprüleri restore ettik. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz. Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

2022 yılında havalimanımızı hizmete sunmayı hedefliyoruz. Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2.5 milyar yaş çay prim ve budama desteği sağladık.

Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu artırdık.

Halen 21 adet taşkın koruma merkezlerinde inşaat çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz şu anda, ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık.https://t.co/rUROfEJj7z pic.twitter.com/f2V1kUXgOQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2020

"Haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık"

Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk.

Biz milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza bakacağız. Gereksiz tartışmalarda dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz.

[Fotoğraf: AA]

Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyeye gelmesine odaklandık. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık

Bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak boynumuzun borcudur.

Yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak. Açılışını yaptığımız eserlerin şehrimize hayırlı olmasını dilerim.