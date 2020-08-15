Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Terör örgütüne hava operasyonları ile de peş peşe darbe vuruluyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.
Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2020
Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu. pic.twitter.com/fz99pgan7m
Irak'ın kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
10 günde 143 terörist etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 143 olduğuna dikkat çekildi.
- 18:02
- 17:55
- 17:37
- 17:11
- 17:57