Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Terör örgütüne hava operasyonları ile de peş peşe darbe vuruluyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.

Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu. pic.twitter.com/fz99pgan7m