Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.05.2023 21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Afetzedelerin sandıktaki oy tercihlerine yönelik muhalefetin uygulamalarını eleştiren Erdoğan, "Her şeyimizle depremzede kardeşlerimize bütün desteğimizi vermeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restore edilen Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Onlarla sohbet eden Erdoğan, tecrübelerini aktardı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar:

"Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli gözleri ışıl ışıl vatan millet kokan yol arkadaşları lütfettiği için ayrıca hamdediyorum. Bugüne kadar hep sizlerin yoldaşlığında geldik. Sizlerden hayallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı özellikle istiyorum. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Özellikle geçmişinde ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmamış kişilerin sizleri kendi dipsiz karanlıklarına çekme çabalarına karşı uyanık olun.

Biz siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize inandık. Sizlerin yolunu açmanın gayreti içinde olduk. Seçilme yaşı 30’du önce 25’e daha sonra 18’e biz indirdik. Niye bunlar yapmadı? Çünkü bunlar gençlerine güvenmiyordu. ‘Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız’ dediler.

Seçimlerin sonuçlarına göre 28. Dönemde Meclis’e giren en genç 58 milletvekilinin 4’ünün partimizden olması bunun ispatıdır. Meclis’te 30 yaş altı en çok milletvekili bulunan, grup yaş ortalaması en düşük olan parti de yine biziz. CHP, gençleri seçilemeyecek yer ve sıralarda aday gösterdi.

İlk defa oy kullanan 5 milyonu aşkın genci yok sayan zat, gitti toplam oyları yüzde 1’i bulmayan partilere 40’a yakın vekil hediye etti.

Bu deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaretler edilir mi? Sen kalkıp bunlara gönderdiğin 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya kalkıyorsun, otellerden onları kovuyorsunuz.

Nasip olursa, bu hafta sonu zaten 4 vilayetimize, ardından Salı günü yine 2 vilayetimize daha gitmek suretiyle 6 deprem şehrimizi Devlet Bey ile birlikte ziyaret edeceğiz. Sıkıntıları hep birlikte giderelim istiyoruz. Oralarda yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim canımız ciğerimiz biz buralarda yok bize az oy çıktı. Yok şöyle oldu böyle oldu diyemeyiz."

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
Nijerya polisi, Plateau eyaletindeki silahlı saldırılarda 87 kişinin öldüğünü açıkladı
21:20
Arap ülkeleri, Sudan'daki Katar büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı
20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu
20:45
Pakistan'da çatışmada 3 asker öldü
20:44
Ukrayna: Bahmut'ta durum kritik, kuvvetlerimiz hattı tutuyor
20:23
Hiroşima'da buluşan Quad liderlerinden "gözdağı ve baskıdan arınmış bölge" taahhüdü
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
FOTO FOKUS
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ