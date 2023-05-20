Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.05.2023 19:12

'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
[Fotograf: AA]

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, "Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz" sözlerini kullandı.


ETİKETLER
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
Sıradaki Haber
Göç İdaresi: 2023'te 93 bin 148 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kazandığımız yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez
19:10
Göç İdaresi: 2023'te 93 bin 148 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir
19:03
Macron ve Zelenskiy, Hiroşima'da görüştü
18:56
BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer silahsız bir dünya mümkün
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
FOTO FOKUS
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ