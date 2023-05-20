Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.05.2023 18:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldiği buluşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında buluşmaya dair videoya da yer verdi. Videoda, gençlerin yüzlerindeki gülücüğün kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, "Herhalde müjdeler veriyorsunuz değil mi" diye sordu.

Videoda, CHP'li dedesini AK Partili olmaya ikna eden gencin yanı sıra soru soran, gündeme dair yorum yapan ve heyecanla kurduğu cümlelerin tebessüm oluşturduğu bazı gençler de yer aldı.


 

Ayrıca, genç bir kızın, vefat eden dedesinin koleksiyonundaki, üzerinde 1981 yılında kapatılan Milli Selamet Partisi amblemi bulunan çay bardağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği görüldü.

Kahramanmaraşlı depremzede bir kızın, 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yapılan hakaretlerin ve oy için bölgede bulunanların kendisini üzdüğünü söylediği anlar da videoda yer aldı.

"28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız" diyen bir gencin de yer aldığı görselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun" ifadesini kullandığı görüldü.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kazandığımız yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kazandığımız yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez
19:15
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
19:10
Göç İdaresi: 2023'te 93 bin 148 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir
19:03
Macron ve Zelenskiy, Hiroşima'da görüştü
18:56
BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer silahsız bir dünya mümkün
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
FOTO FOKUS
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ