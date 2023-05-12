Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e saldırınca ben buna 'eyvallah' etmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



Türkiye Gençlik Zirvesi'nin başarılı geçmesini ülkemiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum.



Şu muhteşem salonun yapımını bir kaç cümle ile ifade etmek istiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. 150 kişilik bre salondu. Dedim ki daha mükemmelini yapacağız. O zaman sözde sanatçılar nutuk atmaya başladılar "Yıkar, yapmaz" dediler. Dedim ki sadece o değil bir de İstanbul'un en büyük kongre merkezini yapacağız. Biz 40 metre yerin altına girdik, İstanbul Kongre Merkezi'ni yaptı. Burası 3800 kişilik bir salon olarak yapıldı. Fakat buralar yapıldıktan sonra, teşekkür edemediler. Şimdi o sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bunların hayatında bu ülke içim çivili bir ağaçları yok. Ahlaki olmayan birçok görüntü ile para kazanmaktan başka bir özellikleri yok.

"Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez"

Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Bize gerektiğinde yedi düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez.

Kardeşlerim, güçlü yanım Türkiye teması altında yapılan çalışmaların gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene bilim, teknoloji, spor alanında ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gerekli destekleri vereceğiz.

TEKNOFEST Gençliğinin yetişmesi yolunda gayret gösteren kurumların yanında olacağız. Bilime, teknolojiye, sorgulamaya meraklı gençler TEKNOFEST'e akın etti.

"KIZILELMA şu anda F16'ların yaşadığı bombaları taşıma kabiliyeti taşıyor"

İHA, SİHA yetmedi AKINCI geldi. Yurtdışı siparişler de geldi. Ardından KIZILELMA oldu. Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. KIZILELMA şu anda F16'ların yaşadığı bombaları taşıma kabiliyeti taşıyor.

Bu seneki TEKNOFEST'e 2 buçuk milyon genç akın etti. Şimdi gençler, dikkat edin acaba bu ülkede muhalefet neden BAYKAR'a saldırıyor? Nice ürünümüz görücüye çıktı. Acaba neden bunlar hazmedemiyor da saldırıyor?

"Hocamız devrim otosunu yaptı biz de devrin otosunu yaptık"

Bunlar Erbakan hocamızın da yaptığı devrim otosuna böyle saldırdılar. Hocamız devrim otosunu yaptı biz de devrin otosunu yaptık.

Her yaştan gencimiz inandıkları, çalıştıkları, hayal ettikten sonra neleri başarabileceklerini görmüş oldular. Hepsi son teknoloji harikası ürünlerin önünden her geçtiklerinde ülkelerine inandılar, başarabileceklerine inandılar özgüven kazandılar.

Yıllarca bu ülkenin evlatlarını psikolojik esarete mahkum edenlerin zihinlere vurduğu zincirler tek tek parçalanmaktadır. Başkalarına özenmek yerine, çalışırsam ben de yapabilirim diyen her gencimiz istikbalimiz adına büyük kazanımdır.

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndaki güç birliği yapan kuruluşlarımızın çalışmasına işte bu zaviyeden bakıyoruz. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesine sizler de katkı sağlıyorsunuz. Her birinize teşekkür ediyorum.

TEKNOFEST'e saldıranlar ile gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların aynı çevreler olması elbette tesadüf değildir. FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola girmekte çekinmeyenlerle meclis kürsüsünden derneklerimizi tehdit edenler aynı kesimdir.

LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle, size iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir.

"Cumhur İttifak'ına LGBT sızamaz"

Cumhur İttifak'ına LGBT sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Biz gücümüzü buradan alıyoruz.

Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik, seçimden sonra amacımız bu değişikliği yapmaktır.

Sivil toplum kuruluşlarımızın korkutulmasına, sindirilmesine müsade etmedik. Ülkemiz milletimiz ve gençlerimiz için en doğrusunu yapmak için çalıştık. Önümüzdeki dönemde "durmak yok yola devam" diyerek aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

Sevgili gençler, 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçim yapacağız. Bu seçimlerin önemini özellikle yurt dışından gelen açıklamalarda dergi kapaklarında verilen mesajlarla çok net görüyorsunuz.

"Bay Bay Kemal Rusya'ya saldırıyor"

Bay Bay Kemal Rusya'ya saldırıyor. Bıden, "Erdoğan'ın yenilmesi lazım" kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin. Çünkü Bıden böyle söylediği zaman ben "Neden Bıden böyle söyledi" demedim. Halbuki ben Bıden'ı senden çok daha önce tanıyorum.

Ama sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma ben buna 'eyvallah' etmem. Çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil.

Ayrıntılar geliyor...