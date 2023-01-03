Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 21:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında soruları yanıtlıyor.
Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.
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