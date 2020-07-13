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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler ele alındı. Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürmede mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve COVID-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.
Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:19
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