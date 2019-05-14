Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde ikili ilişkiler ve İdlib'deki son gelişmeler ele alındı, iki lider Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin son iki haftadır İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin amacının İdlip’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret ederek, İdlib’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kaynak: TRT Haber